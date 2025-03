Tuttosport rilancia: “Cosa si aspetta l’Inter da Frattesi”

All’interno delle rotazioni che Simone Inzaghi effettuerà questa sera contro il Feyenoord, toccherà anche a Davide Frattesi tornare in campo dal primo minuto. Il centrocampista dell’Inter non sta vivendo una stagione esaltante, condizionata anche dalle voci di mercato che lo hanno riguardano lo scorso gennaio.

Allo stesso tempo, il club nerazzurro si aspetta qualcosa in più da parte dell’ex Sassuolo in termini di prestazioni. Con l’infortunio di Piotr Zielinski, atteso al rientro in campo solamente ad inizio maggio, Frattesi avrà sicuramente più spazio. Per convincere l’Inter a puntare ancora su di lui in futuro, dunque, dovrà fare uno scatto in avanti e mostrare di poter essere decisivo in qualsiasi partita.

Come ribadito questa mattina da Tuttosport, “all’Inter si aspettano di vedere lampi del vero Frattesi”. Non è un caso se contro il Monza Inzaghi ha scelto di mandare in campo Correa da mezzala come ultimo cambio, rinunciando proprio a Frattesi.