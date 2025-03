Tesoretto Inter dal mercato: si attiva la cessione ufficiale

Buone notizie in casa Inter per quanto riguarda il budget del prossimo calciomercato. Con un bilancio che il club nerazzurro si appresta a chiudere in pareggio, ma soprattutto grazie all’aumento dei ricavi sia commerciali per l’ottimo rendimento evidenziato in tutte le competizioni, ci si aspetta finalmente un ritorno agli investimenti in entrata.

Senza dimenticare poi gli introiti dal Mondiale per Club che, stando alle prime stime, dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro per la sola partecipazione. Qualcosa, inoltre, potrebbe muoversi anche in uscita sul mercato dove rimane caldo il nome di Davide Frattesi. Per l’ex centrocampista del Sassuolo resta valida da valutazione da 40 milioni di euro, fissata dall’Inter lo scorso gennaio.

Mercato Inter, in arrivo altri 2,5 milioni di euro

A rimpinguare le casse del club nerazzurro non saranno solamente le maxi operazioni, visto che l’obiettivo dei dirigenti rimane ancora una volta quello di blindare tutti i pochi big. In entrata, infatti, potrebbero giungere milioni preziosi da operazioni sulla carta meno rilevanti. Tra queste, come spiegato da Il Secolo XIX, rientra anche quella di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 ceduto in prestito la scorsa estate alla Sampdoria.

I blucerchiati vantano nei confronti del calciatore di proprietà dell’Inter un diritto di riscatto fissato sui 2,5 milioni di euro. La volontà del club ligure è quella di acquisire il cartellino del nigeriano a titolo definitivo, attivando dunque l’opzione. Allo stesso tempo, va ricordato che il club nerazzurro ha mantenuto una recompra da 2,8 milioni di euro che gli consentirebbe di riportare Akinsanmiro a Milano successivamente.