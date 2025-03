Ribaltone Supercoppa e Serie A: è REBUS sulle date ufficiali

L’annuncio ufficiale dell’inizio del prossimo campionato di Serie A 2025/25 slitterà ulteriormente a fine aprile. La Lega nella giornata di ieri ha deciso di non confermare la data del 23 agosto come prima giornata e di congelare tutto in attesa delle due semifinali di Coppa Italia.

Questo perché tanto dipenderà dal futuro della Supercoppa Italiana. Come sappiamo, le ultime due edizioni si sono disputate in Arabia Saudita con la nuova formula a quattro squadre. L’accordo con Riyad, come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, prevedeva l’organizzazione di 4 eventi in 6 anni nel regno a partire dal 2022. Da qui la facoltà per i sauditi di astenersi per due edizioni da qui ai prossimi 4 anni.

Considerando che sicuramente una tra Empoli e Bologna prenderà parte ad un’eventuale final four di Supercoppa (le due formazioni si giocheranno il prossimo aprile l’accesso alla finale di Coppa Italia), l’Arabia Saudita potrebbe anche decidere di tirarsi indietro per questa edizione e non correre il rischio di eventuali ricadute commerciali in termini di visibilità.

Secondo il quotidiano romano, dunque, “con l’eventuale passo indietro dei sauditi, la Lega tornerebbe alla finale in gara secca: vincitrice dello scudetto contro vincitrice della Coppa e, a quel punto, l’evento potrebbe tornare ad agosto. In quel mese partirà però anche la Coppa Italia e se il Bologna non dovesse finire il campionato nei primi otto posti giocherebbe un turno in quello stesso mese; i sedicesimi sarebbero nel weekend 9-10 agosto oppure il 16-17 se la Supercoppa si disputasse, viceversa, a gennaio in Arabia. Decisione rimandata dunque, con una certezza: il campionato non si fermerà sotto Natale”.