Le probabili formazioni di Inter-Feyenoord: dubbio Thu-La

Il successo per 0-2 ottenuto in Olanda agevola il compito all’Inter per questa sfida di ritorno degli ottavi di Champions League. Martedì 11 marzo alle ore 21 i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Feyenoord in seguito alla vittoria di Rotterdam, ma non si potrà sottovalutare l’avversaria per evitare brutte sorprese.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi recupera Carlos Augusto sulle fasce (ha già giocato sabato col Monza) e così Bastoni può tornare in difesa. Mancheranno ancora alcuni elementi preziosi causa infortuni. C’è poi il dubbio legato alle condizioni di Lautaro Martinez che potrebbe anche essere risparmiato e lasciato a riposo.

Queste le probabili formazioni di Inter-Feyenoord: