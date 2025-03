Questa sera l’Inter si giocherà il ritorno degli ottavi di finale a San Siro contro il Feyenoord. Dopo lo 0-2 dell’andata, la squadra di Simone Inzaghi non dovrà far altro che difendere il vantaggio guadagnato per strappare il pass per i quarti. Un traguardo che il tecnico ha già raggiunto una volta sulla panchina nerazzurra, durante lo straordinario percorso della stagione 2022/23 che portò alla finale di Istanbul.

Questa sera, oltre a difendere la qualificazione, il tecnico dovrà iniziare a ragionare anche sui cinque diffidati a rischio squalifica verso i quarti di finale. Questo perché, da regolamento Uefa, i cartellini verranno azzerati solamente a partire dalle semifinali.

I diffidati in casa Inter che dovranno stare attenti a non inciampare in una nuova ammonizione sono: Asllani, Barella, Dumfries, Pavard e Bastoni. Tra questi, i due italiani partiranno quasi certamente dalla panchina per rifiatare anche in vista del big match di domenica con l’Atalanta. Anche il centrocampista albanese, inoltre, non viene dato tra i titolari. Partiranno dall’inizio, invece, sia Pavard che Dumfries sulla catena di destra.