L’Inter si qualifica ai quarti di Champions League se…

Questa sera si giocherà a San Siro l’atteso ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord. La squadra di Simone Inzaghi potrà sfruttare l’ottimo vantaggio maturato sul campo degli olandesi grazie alla vittoria per 0-2 dell’andata. Anche per questa ragione non vedremo dal primo minuto i titolarissimi, bensì un turnover ragionato anche in vista dello scontro scudetto di domenica con l’Atalanta in campionato.

Cosa servirà dunque all’Inter questa sera per aggiudicarsi ufficialmente il passaggio ai quarti di finale di Champions? I ragazzi di Inzaghi avranno innanzitutto due risultati su tre: sia in caso di pareggio che di vittoria andranno direttamente al prossimo turno. Pass che i nerazzurri potrebbero strappare anche in caso di sconfitta con una rete di scarto, considerata la migliore differenza reti.

Qualora l‘Inter perdesse con due gol di svantaggio, si andrebbe prima ai tempi supplementari e successivamente – nel caso in cui la differenza rimanesse invariata – ai calci di rigore. Il Feyenoord dovrebbe invece vincere con ben tre gol di scarto per centrare la qualificazione ai quarti nei tempi regolamentari.