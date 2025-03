Confermando le brutte impressioni già avvertite sabato sera nel momento dell’infortunio, Piotr Zielinski dovrà rimanere ai box per diverse settimane. Il centrocampista dell’Inter si è infatti sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra.

Per uno stop di tale entità si prevedono tempi di recupero di certo non brevi, con l’ex Napoli atteso al ritorno in campo solamente ad inizio maggio. Ciò significa che Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Zielinski almeno per 10 partite, un’infinità in una stagione così ricca di impegni condensati in pochi giorni.

Per questa ragione, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico dovrà inevitabilmente ripensare il suo centrocampo. A tal proposito, sono due le principali mosse che Inzaghi potrebbe mettere in pratica da qui alle prossime settimane.

Considerato il periodo non semplice vissuto da Mkhitaryan, la prima soluzione riguarda lo spostamento di Barella sul centro sinistra con il ritorno tra i titolari di Frattesi da interno di destro. In alternativa, anche se meno probabile, l’allenatore potrebbe riportare Calhanoglu al suo vecchio ruolo di mezzala, dando fiducia ad Asllani nel ruolo di regista con più continuità.