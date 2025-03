Nella giornata di ieri è arrivata una vera e propria mazzata in casa Inter dagli esami strumentali cui si è sottoposto Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, finito ko nel match di campionato contro il Monza, ha infatti riportato una distrazione del gemello mediale della gamba destro.

Un infortunio molto serio, come si era già intuito dalle smorfie di dolore accusate dall’ex Napoli per aver sentito il forte fastidio al polpaccio. Per quanto riguarda i tempi di recupero per Zielinski, sono dunque confermate le prime indiscrezioni sul lungo stop.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, “Zielinski starà fuori fino a maggio”. Risulta complicato, invece, che il centrocampista riesca a fare in tempo per fine aprile. Ciò significa che salterà gli eventuali quarti di Champions League, le semifinali di Coppa Italia contro il Milan e circa 5/6 giornate di Serie A.