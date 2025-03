Infortunio Zielinski, brutte notizie: la nota UFFICIALE dell’Inter

Non arrivano buone notizie in casa Inter in merito all’infortunio relativo a Piotr Zielinski che ha rimediato sabato sera nella partita di Serie A contro il Monza. Il centrocampista polacco si è fatto male pochi minuti dopo il suo ingresso in campo e questa mattina ha svolto degli esami per capire l’entità del suo infortunio. Non arrivano notizie confortanti dagli esiti di questi esami come si legge dalla nota ufficiale del club.

“Piotr Zieliński si e sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di sabato sera durante la gara contro il Monza. L’esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Zielinski dovrà quindi osservare un periodo di riposo di alcune settimane per recuperare da questo infortunio. Nelle prossime settimane il centrocampista dell’Inter, come si legge, effettuerà altri esami per capire l’evoluzione e il grado di questa distrazione muscolare ma almeno un mese di stop pare inevitabile per l’ex Napoli e Udinese.