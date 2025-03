Altre assenze col Feyenoord: due titolari si allenano a parte

Alla vigilia di una partita importante come il ritorno degli ottavi di Champions League, l’Inter perde due giocatori determinanti della sua rosa. Non si tratta di infortuni gravi ma comunque il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare i conti con queste nuove defezioni in vista della sfida di domani sera contro il Feyenoord a San Siro.

Come riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, l’allenamento di questa mattina non ha visto presenti con il resto del gruppo due pezzi pregiati della rosa come Lautaro Martinez e Stefan De Vrij. Entrambi si sono infatti allenati a parte perché sono vittime di affaticamenti muscolari.

Il capitano dell’Inter già nel finale della partita casalinga contro il Monza si era toccato una coscia a testimonianza del fatto che non fosse in condizioni ottimali e ora, oltre a lui, anche il difensore olandese è acciaccato. Per entrambi quindi oggi si è svolto un allenamento differenziato e difficilmente saranno chiamati in causa domani sera per la sfida di Champions League. Inzaghi punterà a riaverli con l’Atalanta.