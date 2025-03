Allarme Lautaro a fine partita: il gesto che SPAVENTA Inzaghi

Lautaro Martinez si è reso protagonista di diversi episodi decisivi in Inter-Monza, gara della 28a giornata di Serie A, vinta in rimonta dai nerazzurri. L’argentino si è prima visto annullare un gol per fallo di mano, propiziando poi la rete decisiva del 3-2. A fine gara, però, è stato protagonista di un gesto che ha allarmato di certo Simone Inzaghi.

Come mostrato dalle telecamere, dopo il fischio finale, Lautaro Martinez si è toccato a lungo la coscia sinistra, con alcune smorfie di dolore. Una situazione da monitorare con attenzione in casa Inter, nella speranza che il capitano interista non sia incappato in nessun problema fisico, a una settimana dallo scontro diretto con l’Atalanta.

Questa un’immagine: