Gol Lautaro o autogol Kyriakopoulos: la DECISIONE della Lega

Serve una grande rimonta all’Inter per avere la meglio sul Monza, nella 28a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri sono andati sotto 2-0 nel primo tempo, ma sono comunque riusciti a ribaltare il risultato nella ripresa, vincendo 3-2.

Il gol decisivo è arrivato su un colpo di testa di Lautaro Martinez, che ha vinto il duello Kyriakopoulos, con Turati che non è riuscito a smanacciare il pallone fuori dalla porta. O almeno così è sembrato in diretta. In realtà, secondo la Lega Serie A, si tratterebbe di autogol del difensore greco.