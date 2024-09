Tutti gli infortuni dell’Inter 2024-2025

L’inizio di stagione dell’Inter è stato caratterizzato da qualche difficoltà in più rispetto al previsto. Oltre ai risultati, ci sono anche gli infortuni che sono stati superiori rispetto alle tre stagioni precedenti con Simone Inzaghi in panchina. Ecco la lista sempre aggiornata con tutti i problemi fisici occorsi ai giocatori nerazzurri durante la stagione 2024-25:

1) Acerbi: operato a giugno per risolvere i problemi di pubalgia, salta gli Europei con l’Italia ma rientra in tempo per l’inizio del ritiro estivo.

2) Buchanan: si frattura la tibia in allenamento durante la Coppa America con il Canada, nei primissimi giorni di luglio. Il suo rientro fra i convocati potrebbe avvenire già dopo la sosta di ottobre.

3) Taremi: il 1° agosto, in piena preseason, accusa un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Torna a disposizione per l’esordio in campionato contro il Genoa, quando gioca i 15 minuti finali.

4) Zielinski: vittima di un risentimento al retto femorale il 4 agosto, il polacco è costretto a saltare la prima giornata contro il Genoa, ma torna in panchina per la sfida con il Lecce alla seconda.

5) Arnautovic: rimedia una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra durante l’amichevole con il Pisa. Va in panchina contro il Genoa e subentra con il Lecce per 14 minuti.

6) De Vrij: il 9 agosto accusa un risentimento al bicipite femorale. Salta le prime due giornate di campionato, torna fra i convocati per Inter-Atalanta alla terza.

7) Bastoni: prima di Chelsea-Inter dell’11 agosto, ultima amichevole dei nerazzurri, riporta un affaticamento muscolare che gli fa saltare la sfida di Londra. Torna a disposizione già per il Genoa.

8) Asllani: problema muscolare alla vigilia dell’esordio a Marassi, dove non va neppure in panchina. Convocato per Inter-Lecce, nel weekend successivo.

9) Lautaro Martinez: affaticamento muscolare in seguito a Genoa-Inter, match nel quale parte a sorpresa da titolare. Salta la gara interna con il Lecce, torna per sfidare l’Atalanta alla terza giornata.

10) Calhanoglu: accusa un problema all’anca durante Inter-Atalanta, ma viene comunque convocato dalla Turchia. Il ct Montella lo utilizza saggiamente con il contagocce, al rientro rimane tutta la partita in panchina a Monza e torna titolare con il Manchester City.

11) Bastoni: anche lui acciaccato in seguito all’impegno contro i bergamaschi, analogamente a Calhanoglu viene convocato in Nazionale. Spalletti lo spreme per 180 minuti, a Monza solo panchina e rientro con il City.

12) Frattesi: blandi problemi fisici a cavallo degli impegni contro Francia e Israele durante la sosta nazionali di settembre. Nella prima gara dopo la pausa, Inzaghi lo schiera titolare a Monza.

13) Dimarco: in campo tutta la partita in Brianza dopo gli impegni con la Nazionale, esce affaticato e salta la trasferta di Manchester, tornando (e segnando) da titolare nel derby con il Milan.

14) Barella: distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra dopo Inter-Milan, i tempi di recupero parlano di un rientro possibile per Roma-Inter dopo la sosta. Salta Udinese, Stella Rossa e Torino.