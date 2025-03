Il Var cancella il gol di Lautaro: cos’è successo

Episodio sfortunato per l’Inter nel primo tempo della gara contro il Monza, 28a giornata di Serie A. I nerazzurri, infatti, avevano sbloccato la gara al 26′, con Lautaro Martinez, ma la rete è stata annullata da Zufferli dopo revisione del Var.

L’attaccante argentino aveva segnato su una respinta arrivata dopo un suo colpo di testa parato da Turati. Il gol, però, non è stato ritenuto valido perché il capitano dell’Inter nel coordinarsi per concludere in rete ha sfiorato il pallone con la mano destra. Il tocco, arrivato nell’immediatezza della conclusione, è stato pertanto annullato.