Condò: “Spalletti ha parlato con Ausilio. Ecco cosa gli ha chiesto”

Siparietto molto interessante nel pre-partita di Inter-Monza, 28a giornata di Serie A in scena a San Siro. Il ct della nazionale italiana ed ex tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, è stato intercettato dalle telecamere di Sky Sport a colloquio con il direttore sportivo Piero Ausilio.

In studio, il giornalista Paolo Condò ha rivelato quali sarebbero stati i temi della conversazione tra i due. Queste le parole del giornalista:

“Spalletti ha parlato con Ausilio. Da una parte si è complimentato per come Barella e Bastoni si stanno comportando quest’anno. Ha chiesto come sta Dimarco e poi perché Frattesi non sta giocando mai”.