A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Monza, gara valida per la 28a giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN Simone Inzaghi, per commentare l’imminente impegno dei nerazzurri.

Queste le sue parole:

DAZN

FORMAZIONE – “Ho cercato di mettere in campo la formazione migliore possibile. C’è stato qualche cambio rispetto a Rotterdam. Abbiamo una partita non semplice, perché il Monza in questi anni e nella partita di andata ci ha sempre messo in difficoltà”.

INFORTUNI – “Senz’altro in questo momento abbiamo difficoltà oggettive a sinistra. Si è adattato bene Bastoni a Rotterdam. Stasera torna Carlos Augusto, ma dopo 3 settimane ho preferito tenerlo in panchina. Con così tante partite possono esserci problematiche. Dobbiamo concentrarci sulla partita di stasera, poi ce ne saranno due prima della sosta, che speriamo ci faccia recuperare tutti”.

ARNAUTOVIC – “Arnautovic è uno dei cinque attaccanti e quando è stato chiamato in causa ci ha sempre dato il suo apporto. Thuram sta convivendo con un problemino, Correa e Taremi ci hanno dato una mano. Oggi partono Arnautovic e Lautaro, poi a gara in corso vedremo”.

ACCOGLIENZA TIFOSI – “Ci fa enormemente piacere e penso che i ragazzi se lo meritino. Stanno facendo qualcosa di grande, perché la stagione non è semplice, siamo alla 42esima partita al 9 di marzo. Sappiamo che è un qualcosa di nuovo per tutti e ci sarà anche il Mondiale per Club. Siamo orgogliosi di competere per tutto e cercheremo di dare il massimo per queste persone che vogliono il bene dell’Inter”.

SKY SPORT

RISCHI – “Partita non semplice. In questi anni abbiamo avuto sempre difficili con il Monza e sarà così anche stasera. Però abbiamo lavorato nel migliore dei

PORTIERI – “Come li gestirò? Tranquillamente. Stasera gioca Martinez, martedì vedremo, come abbiamo fatto con gli altri giocatori. Martinez ha fatto bene e sappiamo di avere un grande portiere come Sommer. Di volta in volta vedremo il da farsi”.

ROTAZIONI – “Non è semplice giocare ogni 3 giorni, ma vogliamo fare sempre il massimo. Ho cambiato qualcosa rispetto a Rotterdam e farò sempre così. Arnautovic sta bene, ha sempre dato il suo contributo e penso che lo farà anche stasera”.