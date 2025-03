Le formazioni UFFICIALI di Inter-Monza: sorpresa in attacco

Tutto pronto a San Siro per Inter-Monza, gara valida per la 28a giornata di Serie A. I nerazzurri tornano in campo in campionato dopo il pareggio nello scontro Scudetto con il Napoli, a una settimana dalla sfida delicata con l’Atalanta. L’obiettivo è consolidare il primato in classifica.

Inzaghi apre a un turnover moderato dopo la trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Le novità principali sono a centrocampo, con i ritorni di Calhanoglu e Mkhitaryan, e in attacco, dove Arnautovic giocherà al fianco di Lautaro Martinez. Confermato Bastoni come esterno a tutta fascia.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Monza: