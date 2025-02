Dove vedere Inter-Monza, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Monza in diretta tv e streaming

In uno dei periodi più intensi della stagione, dopo due sfide delicatissime contro Napoli nello scontro diretto di campionato e Feyenoord all’andata degli ottavi di finale di Champions League, sul cammino dell’Inter in Serie A si presenta il Monza. La formazione brianzola, che poche settimane fa ha richiamato Alessandro Nesta in panchina, farà visita dei nerazzurri a San Siro.

Il calcio d’inizio di Inter-Monza è in programma per sabato 8 marzo alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Inter-Monza

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Monza:

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Brorsson, Lekovic, Izzo; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. Allenatore: Alessandro Nesta.

Informazioni utili per seguire Inter-Monza

Inter-Monza verrà trasmessa sabato 8 marzo alle ore 20:45 in diretta da DAZN e da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari sarà possibile vedere la partita sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky.

Inter-Monza sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Monza in diretta insieme a voi!