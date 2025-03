Onana: “All’Inter sono diventato titolare grazie a Maignan”

Dopo aver raccontato il divertente aneddoto sulle multe salatissime all‘Inter per i ritardi in allenamento, ai microfoni del podcast Le Média Carré André Onana ha rivelato altri retroscena della sua esperienza in maglia nerazzurra.

L’estremo difensore camerunese, ad esempio, ha ricordato l’impatto traumatico avuto nelle prime settimane: “Maignan era il portiere dei nostri rivali. Aveva vinto lo Scudetto, campione d’Italia, il miglior portiere d’Italia. Io, sono arrivato all’Inter e Simone Inzaghi ha detto: ‘Samir Handanovic sarà il mio portiere’. Merda, appena arrivato ed ero il numero 2”.

Dopo i primi mesi da secondo portiere e qualche apparizione in Champions League, finalmente la definitiva titolarità a discapito di Handanovic. Gran parte dei meriti, oltre alle sue ottime prestazioni in maglia nerazzurra, Onana le ha però attribuite al suo rivale numero uno in Italia, vale a dire Mike Maignan.

Questa la spiegazione dell’ex interista: “Mike, indirettamente, mi ha reso il titolare. Abbiamo giocato il derby, Milan-Inter, e io ero in panchina. Dall’inizio della stagione non avevamo vinto abbastanza, è stato un po’ difficile. Inzaghi non era contento, poi abbiamo giocato contro il Milan. Abbiamo perso 3-2, e Handanovic non ha giocato una partita brillante, mentre Maignan è stato grandioso, e i miei compagni di squadra stavano già iniziando a spingere: ‘Dobbiamo far giocare André’, quindi è stata questa partita a cambiare tutto. Da lì, ho iniziato a giocare in Champions League. Ho giocato contro il Bayern, è andata bene, ho giocato contro il Barcellona”.