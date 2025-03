Onana: “Inter? Multe erano salate. Per uno scherzo pagai 35 iPhone”

Intervistato dal podcast Le Média Carré, André Onana ha raccontato alcuni divertenti aneddoti della sua vincente e fortunata esperienza avuta con la maglia dell’Inter. Una delle sue migliori stagioni in assoluto, chiusa però con la sconfitta di misura nella finale di Champions League contro il Manchester City.

Ricordando l’annata trascorsa a Milano, Onana ha svelato di aver dovuto pagare multe salatissime per essere arrivato in ritardo. A differenza delle tradizionali sanzioni, però, l’estremo difensore oggi al Manchester United ha dovuto pagare la sua punizione comprando ben 35 iPhone per tutta la squadra.

Queste le sue parole: “Ho trascorso una stagione all’Inter, ma sembra che ne abbia giocate dieci. Il nostro spogliatoio era una discoteca. Un giorno arrivo puntuale all’allenamento, ma Denzel mi segnala che sono in ritardo, quindi pago la multa. Le multe erano salate e solo per uno scherzo del genere mi hanno fatto comprare 35 iPhone perché bisogna comprarli per tutti. C’è una cosa che detestiamo profondamente, perché è considerata una mancanza di rispetto: arrivare in ritardo. Preferirei una prestazione scadente piuttosto che un ritardo. Quella stagione ho fatto almeno 4 regali a mia moglie. A volte chiedono degli iPhone, a volte dei Rolex”.