Conceicao si umilia da solo: il paragone con Inzaghi è RIDICOLO

La conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Feyenoord-Inter ha chiarito la volontà dei nerazzurri di puntare al Triplete. Una dichiarazione che non sembra aver lasciato indifferente Sergio Conceicao.

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lecce, l’allenatore del Milan ha commentato le parole del tecnico interista, lanciandosi in un paragone molto azzardato e che fa abbastanza sorridere. Queste le sue parole:

“Se crediamo ancora nella Champions? Da quando sono arrivato qua ci sono state partite decisive. Non dobbiamo pensare troppo in là. Abbiamo 13 partite sicure, le 11 in campionato e le 2 in Coppa Italia. Inzaghi ha detto che possono fare il Triplete, ma noi possiamo vincere due trofei anche in una stagione negativa”.