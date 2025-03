Il nuovo Luis Alberto che Inzaghi VUOLE lanciare all’Inter

Simone Inzaghi ha le idee molto chiare su quello che sarà il prossimo esperimento alla Luis Alberto da testare all’Inter. Dopo l’incredibile evoluzione del ruolo di mezzala avuta ad esempio da Mkhitaryan con il suo approdo in maglia nerazzurra, il tecnico vorrebbe trovare nuove risorse dal mercato anche per ringiovanire l’organico ed andare incontro alle richieste del fondo proprietario Oaktree.

In questo senso, uno dei principali obiettivi dell’Inter per l’estate rimane Nico Paz. Il fantasista argentino, che Ancelotti vorrebbe riportare al Real Madrid, è di proprietà del Como ed è allo stesso tempo in cima alla lista dei desideri di Inzaghi. Questo perché, come spiegato da Tuttosport nell’edizione di questa mattina, il tecnico ne intravede potenzialità tattiche ancora inesplorate.

Tra queste, oltre ad avere la possibilità di utilizzarlo da seconda punta nel 3-5-2, lavorandoci su con Inzaghi “Nico Paz potrebbe anche pensare di ripercorrere la parabola di Luis Alberto e diventare una straordinaria mezzala di qualità e quindi raccogliere il testimone di Henrikh Mkhitaryan sul centro-sinistra”.