Inter al Mondiale per Club in TV in chiaro: accordo UFFICIALE

Come noto ormai da tempo, l’Inter sarà una delle 32 squadre protagoniste del nuovo Mondiale per Club della FIFA, in programma negli Stati Uniti. I nerazzurri, impegnati nel girone E, con Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate, esordiranno il prossimo 17 giugno. Tutte le gare dell’evento saranno trasmesse da DAZN gratuitamente.

In queste ore, però, è arrivato un l’annuncio di un accordo ufficiale tra la piattaforma di streaming e Mediaset. L’emittente televisivo avrà la sublicenza e, pertanto, potrà trasmettere in co-esclusiva l’evento in Italia.

Mediaset potrà mandare in onda una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale. Da capire se tra queste rientreranno le gare delle due squadre italiane coinvolte: Inter e Juventus.