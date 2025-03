La frase di Inzaghi a microfoni spenti che fa gasare gli interisti

Ha fatto discutere parecchio il gesto fatto da Simone Inzaghi nella conferenza post-partita di Feyenoord-Inter con cui ha invocato il Triplete. Alla domanda sul possibile double, infatti, il tecnico ha corretto il giornalista ricordando che la sua squadra è attualmente in corsa per ben tre competizioni, dopo aver anche sfiorato la vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso gennaio.

In realtà, come rivelato da un retroscena riportato questa mattina sulle colonne de la Repubblica, Inzaghi ha poi corretto a microfoni spenti la sua precedente affermazione, una volta conclusa la conferenza. Attraversando la sala, infatti, l’allenatore si è rivolto ai giornalisti dicendo: “Anzi, i titoli in palio sono quattro”. Questo perché dal prossimo giugno la sua Inter sarà impegnata anche nel nuovo Mondiale per Club a rappresentare l’Italia insieme alla Juventus.