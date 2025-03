DOPPIO asso per Nico Paz: come l’Inter può battere il Real Madrid

Nico Paz è il grande sogno di mercato dell’Inter e di Simone Inzaghi. Come scrive Tuttosport, infatti, il tecnico nerazzurro avrebbe grandi idee su come poterlo utilizzare. Ecco perché la dirigenza è al lavoro già in queste settimane, per programmare un investimento non facilissimo.

Sul giocatore, infatti, c’è anche il Real Madrid, con Ancelotti che ha confermato di seguire la sua crescita. Come sottolinea sempre il quotidiano torinese, il Como punta a comprare Nico Paz dal club spagnolo in estate, con l’Inter che avrebbe due armi potenzialmente determinanti per portarlo poi a Milano.

In primis c’è il pressing di Javier Zanetti, in buoni rapporti con il padre del giocatore e il cui corteggiamento avrebbe fatto breccia nel cuore del giocatore. In seconda battuta, poi, c’è la possibilità di trovare maggiore spazio all’Inter rispetto al Real Madrid. Un fattore che potrebbe essere decisivo per il suo approdo in nerazzurro.