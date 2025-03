L’Inter investe sul mercato: Inzaghi ha espresso il suo DESIDERIO

Sono settimane decisive per la stagione dell‘Inter, ancora in corsa in tutte le competizioni e desiderosa di arrivare fino in fondo, come fatto intendere chiaramente da Simone Inzaghi. In casa nerazzurra, però, si guarda anche al futuro, con la volontà di rinnovare questo attuale ciclo.

Il punto fermo sarà proprio il tecnico piacentino, in aria di rinnovo, che potrà contare su un “mercato di investimenti”, come sottolineato da Marotta durante l’ultima Assemblea dei Soci, che punterà a rinnovare e ringiovanire la rosa.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, Inzaghi avrebbe già espresso, dal canto suo, un desiderio di mercato su tutti. Il sogno sarebbe Nico Paz del Como, tra i gioielli più brillanti della Serie A, sul quale però c’è anche l’ombra del Real Madrid.