EMERGENZA esterni: quando tornano Carlos Augusto e Zalewski

Alessandro Bastoni era uno dei giocatori maggiormente osservati nella gara di Rotterdam dell’Inter. Contro il Feyenoord, infatti, il difensore nerazzurro si è dovuto adattare nell’inedito ruolo di esterno a tutta fascia, vista l’emergenza infortuni che ha colpito i nerazzurri.

Le risposte sono state molto positive ed è probabile che Bastoni verrà riproposto in quella posizione anche contro il Monza. L’allarme sulle fasce, però, dovrebbe rientrare nei prossimi giorni, come riferito dal Corriere dello Sport.

Carlos Augusto, infatti, tornerà ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi e dovrebbe essere in campo nella sfida di ritorno contro il Feyenoord. Poi, sarà il turno anche di Nicola Zalewski, il cui rientro dovrebbe arrivare tra la gara di Champions e il big match contro l’Atalanta. Due opzioni in più per Inzaghi, che potranno garantire maggiori rotazioni.