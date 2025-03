Sommer verso il rientro: come cambia la gerarchia in porta dell’Inter

L’infortunio di Yann Sommer dello scorso febbraio aveva fatto temere il peggio in casa Inter, ma la realtà si è rivelata poi ben più rassicurante. In primis perché il suo sostituto, Josep Martinez, ha dato risposte eccellenti nelle 4 partite giocate fin qui; poi, perché lo stesso portiere svizzero ha recuperato in tempi record.

Sommer, infatti, munito di guanto speciale con apposito tutore, era già in panchina a Rotterdam e ora, stando alle parole de La Gazzetta dello Sport si candiderebbe a una maglia da titolare già per la sfida di domani contro il Monza, riportando alla normalità le gerarchie nerazzurre tra i pali.

Meno sicuro, invece, il Corriere dello Sport, che ipotizza una maggiore cautela visto il rientro ravvicinato dall’infortunio. Il quotidiano romano poi, si interroga su quella che potrà essere la gestione di Inzaghi da qui alla fine della stagione.

L’ipotesi di un cambio in corsa, con Martinez nuovo titolare è da escludere, con Sommer che dovrebbe riprendersi il suo posto in Serie A e Champions League. Allo spagnolo, pertanto, resterebbe la Coppa Italia, con due derby da giocare da protagonista. Il “ribaltone”, però, potrebbe arrivare la prossima estate.