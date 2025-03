“Inter da triplete”: ora Inzaghi ha DUE obiettivi per puntare a tutto

Simone Inzaghi non si è voluto nascondere nella conferenza stampa post Feyenoord-Inter: la sua squadra è ancora in gara per ogni obiettivo e la volontà di arrivare fino in fondo in ogni competizione sembra essere abbastanza chiara.

Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che nel titolo del suo pezzo sui nerazzurri sottolinea come questa Inter sia “da Triplete”. L’obiettivo è ancora un sogno, ma l’Inter sembra avere già ora la giusta mentalità per provare a trasformarlo in realtà.

Per farlo, scrive sempre la Rosea, Inzaghi ha bisogno di raggiungere due obiettivi in questa fase delicata della stagione, entrambi legati alla volontà di utilizzare maggiormente le seconde linee nelle prossime gare, anche in campionato.

Inzaghi vorrebbe, infatti, sia risparmiare minuti a chi fin qui ne ha accumulati tanti, sia far crescere la fiducia di chi fin qui è partito dietro nelle gerarchie (come dimostra la scelta di Asllani e Zielinski in campo a Rotterdam, al posto di Calhanoglu e Mkhitaryan). Per trasformare il sogno in realtà c’è bisogno di tutti.