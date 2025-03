Lukaku: “Mai odiato l’Inter”. Su Lautaro la RISPOSTA è secca

Il complicato rapporto tra Romelu Lukaku e l’Inter si è concluso nel peggiore dei modi nell’estate del 2023, con il brusco addio del centravanti belga. Due anni dopo, il belga si contende lo Scudetto proprio contro i nerazzurri, con la maglia del Napoli.

Del suo rapporto con l’Inter e con l’ex compagno Lautaro Martinez, in particolare, ha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport. Queste le sue parole:

AMORE E ODIO – “Amore e odio con l’Inter? Io non ho mai odiato l’Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io”.

LAUTARO – “Se ho più sentito Lautaro? No. Lui orgoglioso? È un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, merita tutto ciò che di bello gli sta capitando. Ha lavorato tanto per questo. Per il campionato uno come lui è prezioso, più i giocatori sono forti e più è prestigiosa la Serie A”.