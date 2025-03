Novità nel rinnovo di contratto di Thuram: la clausola spaventa

Nonostante non sia al 100% della condizione fisica e nelle ultime settimane lo si è capito con le scelte di Inzaghi che lo ha inserito soltanto nei big match come Juventus, Napoli o ieri in Champions League, il numero 9 nerazzurro Marcus Thuram ha fatto una prestazione importante sul campo del Feyenoord.

Il centravanti francese ha saputo infatti realizzare la rete del vantaggio in acrobazia, un gol molto importante perché ha sbloccato il match. Thuram è stato poi in grado di guadagnare il calcio di rigore, ma Zielinski lo ha fallito. Adesso per il numero 9 dell’Inter inizia una nuova “partita” che è legata ad un tema extra-campo.

Come sottolinea Tuttosport, il presidente nerazzurro Beppe Marotta teme che qualche squadra straniera possa mettere le mani su Thuram visto che nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. L’intenzione dell’Inter adesso è infatti quella di rinnovare il contratto del francese entro l’estate e alzare lo stipendio ma in cambio cancellare questa clausola.