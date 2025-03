Kimmich apre all’addio: “Ci sono altri club, devo scegliere”

Al termine della partita di ieri del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen, vinta dai bavaresi con un netto 3-0, ha parlato ai microfoni delle TV accreditate anche un leader come Joshua Kimmich. Il centrocampista tedesco è al centro di diverse voci di mercato che negli ultimi mesi continuano a rimbalzare.

Kimmich ha infatti in scadenza il suo attuale contratto con il Bayern Monaco e ormai non si può escludere che a fine stagione decida di separarsi dal club bavarese dopo molti anni, sebbene la dirigenza non abbia ancora mollato e stia continuando da mesi a portare avanti la trattativa per il rinnovo del centrocampista.

Le parole pronunciate dal classe 1995 in tal senso sono state emblematiche: “Rinnovo? Altri club giocano un ruolo nella mia scelta. Non voglio menzionare quali club siano ma presto prenderò una decisione”. Nelle scorse settimane era emerso qualche rumours anche legato all’Inter come possibile destinazione per Kimmich.