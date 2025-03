L’Inter supera il Liverpool per il grande COLPO a parametro zero

Fra meno di tre mesi terminerà questa stagione che per l’Inter deve ancora essere del tutto scritta: tra un calendario folto con moltissime partite e un’emergenza in infermeria che è continua, i nerazzurri sono ancora in corsa su tutti i fronti. Iniziano però già ad emergere le prime novità sul fronte calciomercato.

Dall’Inghilterra arrivano oggi delle notizie di mercato che vedono protagonista l’Inter, a caccia di un colpo a parametro zero molto interessante. Secondo quanto riportato da TeamTalk, i nerazzurri sarebbe pronti a superare il Liverpool nella corsa ad uno dei migliori giocatori in scadenza, ovvero Joshua Kimmich.

Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a fine giugno e nei giorni scorsi si era vociferato di una trattativa per il rinnovo con il club bavarese che è in corso ma che non è ancora conclusa. Ecco quindi che alcune società importanti come Inter e Liverpool fiutano il grande colpo a zero per l’estate.