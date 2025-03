Chi è Eskås, l’arbitro di Feyenoord-Inter: terza gara con gli olandesi

Mercoledì l’Inter scenderà in campo di nuovo in Champions League a più di un mese dall’ultima volta e lo farà in trasferta a Rotterdam per sfidare il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale.

La UEFA quest’oggi ha diramato le designazioni arbitrali per questo match e ha scelto il norvegese Espen Eskås come direttore di gara. I suoi assistenti saranno i due connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, mentre il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad. Al VAR ci saranno il tedesco Christian Dingert e il portoghese Tiago Martins come suo assistente.

Nella sua carriera Eskås non ha mai arbitrato prima una partita dell’Inter mentre si tratta della terza volta che dirigerà una gara del Feyenoord e nei due precedenti la formazione olandese ha ottenuto una sconfitta e una vittoria.