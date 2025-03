La lista completa di TUTTI gli infortunati in Feyenoord-Inter

La notizia di oggi relativa all’infortunio di Federico Dimarco è l’ennesimo punto negativo sul tema infermeria per l’Inter che in questa stagione sta facendo i conti con tantissimi stop fisici. Dopo la gara con il Napoli, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi aveva fatto un elenco completo di tutti gli indisponibili per la partita di mercoledì a Rotterdam: c’è una vera e propria emergenza nel reparto degli esterni.

Anche nel Feyenoord non mancano gli infortunati con il tecnico olandese Robin Van Persie che per la sfida con l’Inter dovrà fare a meno di tanti giocatori, alcuni anche molto importanti. Secondo la lista proposta dal noto portale di valutazione dei calciatori di tutto il mondo, Transfermakt, al momento ci sono ben 13 giocatori fermi ai box e in 9 di questi saranno certamente assenti con i nerazzurri.

Si tratta di Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Chris-Kévin Nadje, Bart Nieuwkoop, Quinten Timber (per i quali la stagione è già terminata a causa di pesanti infortuni) e poi di Ramiz Zerrouki, Gernot Trauner, In-beom Hwang, Calvin Stengs (che potrebbero rientrare entro fine campionato) e poi infine Ayase Ueda, Facundo González, Antoni Milambo e Jakub Moder: questi ultimi 4 dovrebbero tornare a disposizione mercoledì.