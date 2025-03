Inzaghi annuncia TUTTI gli infortunati dell’Inter per il Feyenoord

Al termine della sfida per il primo posto che ha vinto Napoli e Inter dividersi la posta in palio dopo l’1-1 maturato nei 90 minuti del Maradona, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dove ha risposto a molte domande una delle quali sui giocatori infortunati che non ci saranno per la partita contro il Feyenoord valida per gli ottavi di Champions League.

L’infortunio di Dimarco ha creato ancora più problemi nella batteria degli esterni dell’Inter visto che per questa trasferta europea a Rotterdam in programma mercoledì, mancheranno tantissimi giocatori sulle fasce. Queste le parole pronunciate da Inzaghi dopo il pareggio per 1-1 che è arrivato nel big match del 27° turno di Serie A contro il Napoli:

“Dimarco e Calhanoglu non stanno bene ma Dimarco ha sentito un indolenzimento, non una fitta. Probabilmente non sarà come gli altri esterni mentre Calhanoglu ha preso una ginocchiata e speriamo che non sia come Carlos Augusto che è fermo da 15 giorni e per noi è importantissimo. Zalewski non ci sarà, Darmian non ci sarà mentre Carlos Augusto sta provando ad accelerare ma non credo che ce la farà per Rotterdam. Vedremo se Dimarco ce la farà altrimenti qualcosa faremo con la disponibilità che abbiamo”.