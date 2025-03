Tutti i gol SUBITI dall’Inter nei finali: tanti punti persi per Inzaghi

Ieri a Napoli per l’Inter è arrivata una doccia fredda all’87’ quando gli azzurri hanno trovato con Billing la rete del pareggio che ha così di fatto fatto perdere due punti ai nerazzurri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie alla perla di Dimarco su calcio di punizione. Non si tratta della prima volta in cui i ragazzi di Simone Inzaghi subiscono una rete pesante nel finale di gara.

Su un totale di 25 gol incassati finora in Serie A, ben 10 sono arrivati dopo il minuto 76. Questo significa che l’Inter concede tanto nell’ultimo quarto d’ora di partita. Ecco l’elenco di queste 10 reti subite, proposto oggi da La Gazzetta dello Sport: