“Dumfries era da punire”: arriva l’opinione NETTA dell’ex arbitro

Sui quotidiani sportivi di oggi ovviamente si parla tanto dell’esito del big match di ieri al Maradona di Napoli che ha visto l’Inter uscire dalla tana degli azzurri con un punto. Si tratta di un risultato che non scontenta nessuno ma che nemmeno rende felice una delle due squadre. Visto anche il pareggio dell’Atalanta in casa con il Venezia, nei primi tre posti in classifica non è quindi cambiato nulla.

Tra i molti commenti, dichiarazioni e analisi proposte sui giornali, c’è ovviamente anche la moviola che per molti vede il rigore richiesto dal Napoli come giustamente non assegnato. Su Tuttosport invece, Gianpaolo Calvarese ritiene che il tocco di mano di Denzel Dumfries nell’area di rigore dell’Inter fosse invece da punire con un penalty in favore della squadra di Antonio Conte.

L’ex arbitro di Serie A sostiene che l’esterno olandese alzi troppo il braccio e che sia questo ad andare verso il pallone e non viceversa. Da questo spunto nasce la sua tesi che quell’episodio sarebbe dovuto essere tramutato in un calcio di rigore dall’arbitro Doveri. Calvarese su Tuttosport sottolinea però anche che sarebbe stato corretto assegnare un tiro dal dischetto all’Inter in occasione del fallo di McTominay nel primo tempo.