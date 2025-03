Infortunio Calhanoglu, emergenza TOTALE Inter: cosa ha detto Inzaghi

L’Inter è la squadra di Serie A che ha nettamente più impegni in questo finale di stagione visto che è l’unica ancora in corsa su tutti i fronti, sia italiani che europei. Per questa ragione per Simone Inzaghi sarebbe fondamentale riuscire ad avere per il maggior numero di partite possibile, tanti giocatori a disposizione e limitare il numero di infortuni.

Tuttavia, in questo momento l’Inter è molto penalizzata dai problemi fisici e anche nell’ultima partita a Napoli si sono fermati due elementi di spicco della rosa nerazzurra come Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Il regista turco è infatti dovuto uscire dal campo al 51′ lasciando il suo posto in cabina di regia al grande ex azzurro Piotr Zielinski.

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il numero 20 dell’Inter difficilmente recupererà in tempi immediati. Il regista turco ha preso una ginocchiata sulla coscia destra e Inzaghi nel post partita ha ammesso di sperare che non sia un colpo così grave da avere lunghe complicazioni come quelle che sta subendo in questi giorni Carlos Augusto. Per gli ottavi di Champions League, i nerazzurri andranno mercoledì in trasferta a Rotterdam.