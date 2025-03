“Feyenoord a rischio”: le condizioni di Dimarco dopo l’infortunio

Nello scontro diretto per la testa del campionato, l’Inter ottiene un punto a Napoli che permette di restare ancora al primo posto e di non perdere nemmeno vantaggio sull’Atalanta visto che anche gli orobici non sono andati oltre un pareggio (0-0) in casa con il Venezia nella giornata di ieri.

Tuttavia, per i nerazzurri di Simone Inzaghi quella del Maradona è stata una gara certamente da dimenticare dal punto di vista degli infortuni. Si sono fermati nel corso del match sia Hakan Calhanoglu che Federico Dimarco. Per l’esterno italiano è un infortunio che pesa molto nel computo delle assenze già note.

L‘Inter non può già infatti contare su altri esterni come Zalewski, Carlos Augusto e Darmian. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, l’esterno italiano rimane a rischio per la partita di Champions League in programma mercoledì sul campo del Feyenoord: “Il viaggio in Olanda sarebbe un balsamo per una squadra con problemi sparsi di tenuta fisica”.