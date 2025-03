La moviola di Napoli-Inter: “Manca un rigore ai nerazzurri”

Lo scontro diretto tra Napoli e Inter è terminato 1-1 e, come spesso capita quando si gioca un big match in Serie A, non sono mancate le polemiche arbitrali da ambo le parti. I tifosi di tutte e due le squadre immediatamente dopo il fischio finale della gara hanno contestato l’operato dell’arbitro chiedendo un rigore per squadra.

Tra le pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport viene proposta come sempre anche la moviola. Secondo la rosea, al 20′ ad avere ragione sarebbe l’Inter perché manca un calcio di rigore per i nerazzurri per un fallo di McTominay ai danni di Dumfries, proprio pochi istanti prima che venisse concesso il calcio di punizione che Dimarco ha magicamente tramutato in rete.

Nulla da fare invece per il penalty richiesto dai giocatori azzurri che al 33′ hanno visto Dumfries respingere in area un tiro con il braccio. Come spiega sempre la Gazzetta, non si tratta in questa circostanza di calcio di rigore perché l’esterno olandese usa il braccio solo come protezione e senza allargare il volume del corpo. In conclusione mancano un paio di cartellini gialli per parte che l’arbitro Doveri avrebbe potuto estrarre.