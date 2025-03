Non è stata una serata semplice per Hakan Calhanoglu quella dello stadio Maradona. Il turco non è riuscito a essere uno dei grandi protagonisti di Napoli-Inter, per via anche di un problema fisico occorsogli a inizio gara, dopo uno duro scontro con McTominay.

Il turco è poi uscito in avvio di ripresa, al 51′, per via di una contusione alla coscia destra. Bisognerà valutare al meglio le sue condizioni nei prossimi giorni, ma la speranza è quella di una semplice botta, che possa permettergli essere a disposizione già contro il Feyenoord, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.