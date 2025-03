Inzaghi spiega la verità sul CAMBIO di Bastoni: colpa degli infortuni

Molti tifosi dell’Inter nelle ultime ore si sono interrogati sul perché l’allenatore Simone Inzaghi abbia scelto di togliere nel finale di gara, ieri a Napoli, uno dei nerazzurri migliori come Alessandro Bastoni. Queste perplessità sono emerse ancora di più in virtù del fatto che la squadra ha subito dagli azzurri il gol del pareggio proprio nei minuti finali.

Al termine del match Inzaghi ha motivato questa sua scelta con un commento in conferenza stampa con il quale ha spiegato che Bastoni è uno dei pochi giocatori mancini rimasti dopo la lunga serie di infortuni che si è abbattuta sull’Inter. Di seguito le esatte dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro dopo il pari di Napoli per 1-1:

“Alessandro non ha chiesto niente, ha fatto una grandissima gara ma in quel momento era entrato Billing e il Napoli ha alzato i centimetri. Ho pensato quindi che serviva De Vrij e o toglievo lui o Acerbi che sono mancini. Non ha chiesto il cambio, sta bene ma in quel settore lì è dove abbiamo grosse difficoltà”.