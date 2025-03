“Autonomia limitata, poche tracce”: stroncatura netta per Thuram

Il pareggio dell’Inter sul campo del Napoli non ha cambiato gli equilibri in classifica in Serie A e ha lasciato tutto quanto invariato per le ultime undici partite di questo campionato. Rimane un po’ di rammarico nell’ambiente nerazzurro visto che il vantaggio è stato perso per un gol subito alla fine.

Tra i più deludenti in campo al Maradona c’è stato Marcus Thuram che è stato duramente bacchettato dai giornali odierni ed è uno dei peggiori dell’Inter nei giudizi espressi dai quotidiani usciti all’indomani della sfida Scudetto pareggiata 1-1 a Napoli.

Queste le pagelle dei principali giornali sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – “Non stava bene e si vede. Ci ha provato…senza la sua corsa e la sua fame di profondità, l’Inter fatica a rialzarsi e a ripartire”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Non è al meglio e si vede: rientra dall’inizio dopo due partite e si scontra con Rrahmani che gli lascia le briciole. Autonomia limitata, poche tracce”.

TUTTOSPORT 5 – “Svaria molto ma davanti non la piglia mai”.