Ancelotti: “Lasciare Nico Paz all’Inter? Posso dire solo una cosa”

Come raccontiamo da mesi, Nico Paz rappresenta uno dei principali obiettivi che l’Inter ha già fissato per il prossimo calciomercato estivo. Il fantasista argentino stuzzica non poco la fantasia del club nerazzurro che lo vedrebbe perfetto interprete da mezzala nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il vero ostacolo, però, è rappresentato dal Real Madrid che nei confronti del classe 2004 ha mantenuto ben tre clausole di recompra.

Intervistato da un tifosissimo nerazzurro come Giacomo Poretti all’interno del suo Poretcast, Carlo Ancelotti – tecnico del Real Madrid – ha parlato proprio del talento argentino. Il noto comico italiano lo ha prima stuzzicato riprendendo le voci su un presunto ritorno del centrocampista del Como a Madrid: “So da notizie certe che Nico Paz ve lo riprendente, ma ce ne lasciate uno?”.

L’allenatore, di tutta risposta, non ha certo smentito: “Nico Paz sta facendo bene, eh. Sta facendo molto bene, benissimo. Ma avete una bella squadra. Pensa che Marcus Thuram è nato a Parma quando allenavo il papà Lilian, l’ho visto che era piccolino, ora è un armadio. Bravo, anche il fratello è molto bravo, ma il più grande era il papà”.