Il primato IRREALE dell’Inter in questa Champions League

Con la vittoria ottenuta ieri sera sul campo del Feyenoord, l’Inter si è sicuramente messa in una posizione di estremo vantaggio in vista del match di ritorno che si terrà a San Siro il prossimo martedì 11 marzo. I due gol di scarto rappresentano uno score niente male per i nerazzurri che aumenta le chance di qualificazione ai quarti per i ragazzi di Simone Inzaghi.

Quello di ieri, peraltro, è stato l’ottavo incontro disputato dai nerazzurri in questa Champions League senza incassare reti. Su nove partite giocate in totale, solamente in un’occasione è stata violata la porta dell’Inter, vale a dire nella sconfitta in Germania contro il Bayer Leverkusen. Quella rete, siglata al 90′ da Mukiele, era tra l’altro arrivata sugli sviluppi di un corner inesistente assegnato alla squadra di Xabi Alonso.

Con questi numeri, decisamente in controtendenza con quelli fatti registrare sin qui in campionato, l’Inter può attualmente vantare la miglior difesa di questa Champions League. Un dato impressionante soprattutto se consideriamo che l’Arsenal, seconda squadra meno battuta della competizione dietro i nerazzurri, di gol ne ha subiti quattro dopo nove partite disputate.