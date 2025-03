6 cose che (forse) non ha visto in Feyenoord-Inter

L’Inter in Europa è ancora una volta perfetta e anche a Rotterdam riesce a non subire gol, tenendo per l’ottava volta su nove gare la porta inviolata in Champions League. Contro il Feyenoord i nerazzurri riescono a vincere 0-2 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Di seguito analizziamo sei spunti che forse non tutti hanno notato in questa partita e che potrebbero essersi lasciati sfuggire in questa convincente vittoria della squadra di Inzaghi, che si è messa la strada in discesa per il match di ritorno di martedì sera a San Siro.

1) Si è parlato tanto del problema esterni ma alla fine sono stati i migliori in campo sia Dumfries che soprattutto Bastoni, chiamato a giocare in un ruolo non suoi ma che ha potuto contare anche sull’aiuto di Acerbi alle sue spalle, i due infatti si sono spessi scambiati anche di posizione. Bastoni in particolare ha saputo svolgere ancora un volta i compiti del regista ed è quello che ha toccato più palloni (89) nell’Inter.

2) Ottima la prova di Lautaro e Thuram dal punto di vista del peso dei gol e della finalizzazione e va bene così perché il risultato ieri era la cosa più importante. Tuttavia, come sottolineava anche Di Canio, finché non sono al top loro due la squadra ha difficoltà a girare e infatti Thuram sembrava zoppicare anche ieri. Ma il gruppo è unito e infatti il numero 9 francese dopo il gol è andato a cercare Arnautovic e Taremi per esultare con loro.

3) In conferenza stampa Inzaghi ha caricato tutti i tifosi e l’ambiente interista con una risposta sul Triplete che motiva ancora di più la squadra in vista di un finale di stagione molto importante con tre competizioni ancora completamente aperte.

4) Ancora una prestazione positiva di Josep Martinez, il portiere spagnolo dà fiducia e dimostra di essere un’alternativa assolutamente affidabile. I 57 palloni toccati sono un buon dato, ma regista anche l’88% di passaggi riusciti e 5 salvataggi. Piccole macchie solo un’uscita non precisa con i pugni e un brutto pallone che stava per lanciare Carranza, L’Inter sale così a 8 clean sheet su 9 gare di Champions League, furono 8 in tutta il torneo del 2022/23 fino alla finale di Istanbul.

5) Il Feyenoord ha combattuto per provare a far male all’Inter e per cercare di vincere al fine di passare il turno contro una big italiana come già successo nei playoff contro il Milan. Tuttavia, la stampa olandese ha sbeffeggiato i rossoneri facendo un paragone poco lusinghiero e dal quale l’Inter ne esce invece elogiata.

6) L’unico grattacapo della serata olandese per l’Inter è il rigore sbagliato da Zielinski. Era ovvio che lo tirasse il centrocampista polacco e infatti è stato Inzaghi ad ordinare così dalla panchina, contro la Juventus nella gara d’andata di Serie A ne aveva segnati due ma ieri si è fatto ipnotizzare dal portiere del Feyenoord. Per i nerazzurri può diventare un problema il tiro dal dischetto, soprattutto se si andrà avanti in Champions League per evitare eliminazioni beffa come un anno fa in casa dell’Atletico Madrid.