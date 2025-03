Cassano critica feroce a Bastoni: “Se iniziamo a dire che è forte…”

Dopo le gare degli ottavi di Champions League è andata in onda una nuova puntata di Viva El Futbol, la trasmissione in cui Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano commentano le partite più recenti di Serie A e non solo. Ancora un volta è Fantantonio che fa parlare di sé per delle prese di posizione piuttosto particolari e delle critiche a dei giocatori importanti.

Questa volta è il turno di Alessandro Bastoni che viene criticato così da Cassano: “Se iniziamo a dire che Bastoni è un giocatore forte di livello internazionale o mondiale…per me non è buono. Se vogliamo dire che è diventato un giocatore forte a marcare, gioca a cinque senza lasciare spazio dietro. Anche l’altra volta in Supercoppa ha fatto dei disastri, contro il Feyenoord non marcava nessuno. Ci sono determinati tipi di giocatori, vedi Calafiori che all’Arsenal fa fatica e non gioca mai”.

L’ex attaccante di Inter e Sampdoria attacca anche i nerazzurri per il modo di difendere: “Le figuracce si fanno a 50 metri dalla porta, quando devi marcare lì…e poi va detto che l’Inter non gioca a 3, gioca a 5 in difesa, sempre. L’unica squadra che gioca davvero a 3 è l’Atalanta, i difensori forti marcano a tutto campo come i loro”.