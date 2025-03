In Olanda deridono il Milan: “Perdere con l’Inter non è una vergogna”

E’ stata incassata senza troppi drammi in casa Feyenoord la sconfitta maturata ieri sera allo stadio de Kuip per 0-2 contro l’Inter. Esaminando le analisi del giorno dopo da parte dei principali quotidiani sportivi in Olanda, infatti, è stata evidenziata la differenza in campo tra le due squadre, con i nerazzurri nettamente più forti e più abili durante il match.

Il de Volkskrant, addirittura, ha utilizzato il paragone con il Milan per esaltare la squadra di Simone Inzaghi. Il Feyenoord, infatti, è approdato a questi ottavi di finale grazie al successo dei playoff nella doppia sfida con i rossoneri. Da qui la stoccata riservata questa mattina alla formazione allenata da Sergio Conceicao.

Questa la disamina espressa dal noto quotidiano olandese per giustificare la sconfitta del Feyenoord nell’andata degli ottavi di Champions League contro i nerazzurri: “Non è una vergogna per il Feyenoord, perché l’Inter è molto più forte del Milan, il loro avversario dei playoff”.