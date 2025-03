La partita di Asllani divide i giornali: “Gioca fin troppo semplice”

Nonostante la prestazione più che sufficiente, impreziosita dal pallone in profondità per Dumfries con cui ha dato il via all’azione del primo gol messo a segno da Thuram, Asllani sembra non aver ancora convinto tutti. Il centrocampista albanese ha incassato la fiducia di Simone Inzaghi che contro il Feyenoord lo ha lanciato dal primo minuto, tenendo a riposo un Calhanoglu ancora non al meglio dopo la contusione di Napoli.

In una serata certamente delicata, all’ex Empoli non è mancata la personalità nelle giocate, facendo un netto passo in avanti rispetto ad altre prestazioni. Eppure, non tutti si sono detti pienamente convinti della partita giocata da Asllani, come si evince dalle pagelle sull’albanese realizzate questa mattina dai principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Timido in avvio, si limita a giocare fin troppo semplice. Poi però innesca Dumfries nell’azione del gol. Pericoloso su punizione.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – L’avvio è timido, ma l’albanese non si scoraggia e tira fuori il lancio da cui nasce il gol di Thuram. Certo patisce il costante paragone con Çalhanoglu.

TUTTOSPORT 6.5 – Riesce a non far rimpiangere il Calhanoglu degli ultimi tempi: gioca una gara solida, innesca l’azione del primo gol quindi, su punizione, impegna Wellenreuther.

PASSIONE INTER 6.5 – Non riesce a prendere il controllo del gioco in avvio, ma poi cresce con il passare dei minuti. Illuminante la verticalizzazione per Dumfries, che accende l’azione dell’1-0. Velenosissimo su punizione, gestisce con sicurezza nella ripresa.